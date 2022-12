Plainte des deux députés : Me Baboucar Cissé dément

Les plaintes annoncées par les députés de PUR contre la députée Amy Ndiaye pour coups et blessures volontaires seraient infondée, selon Me Baboucar Cissé.

Ce dernier se demande devant qui les députés du PUR ont porté plainte car dit-il « avant de porter plainte, il faut avoir le courage d’apparaître or ils ont fui et ont éteint leurs téléphones portables. Ils n’ont qu’à donner les mentions de la plainte, ils n’ont rien et n’ont jamais porté plainte, c’est une fausse information », déclare Me Babacar Cissé.

Évoquant le cas médicaux, il avertit les médecins qui seraient tentés de fournir des certificats médicaux aux députés Massata Samb et Mamadou Niang « tout médecin qui leur délivre un certificat médical sera poursuivi. C’est une faute professionnelle mais aussi une faute pénale. Il risque la radiation et d’être poursuivi pour faux », a déclaré le conseil d’Amy Ndiaye.