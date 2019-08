Pire : une bande de malfaiteurs arrêtée avec 89 Kg de drogue

La brigade territoriale de Tivaouane, une ville de l’ouest du Sénégal, proche de Thiès, a mis fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs basée à Pire, une localité du nord-ouest du Sénégal. Le gang connu dans un intense trafic de chanvre indien a été arrêté avec 89 kilogramme (Kg) de drogue.

« Le 27 juillet à 15 heures, après qu’une livraison d’une grande quantité de drogue a été signalée à la sortie du village d’Aïnoumady, une équipe de la brigade territoriale de Tivaouane s’est immédiatement rendue sur les lieux où un individu détenant un grand sac sur le bas-côté de la route a été pris en possession de 42 Kg de chanvre indien sous forme de brique», peut-on lire dans un communiqué de la Division communication (Div-com) de la Gendarmerie nationale.

Interpellé, le mis en cause informe avoir reçu la marchandise à l’intermédiaire de son cousin. Ce dernier sera appréhendé dans son village à Baity Malal. Six (6) personnes ont été par la suite, arrêtées. Au total, quatre-vingt et neuf (89) Kg, plus d’un (1) million de F Cfa, deux (2) véhicules dont la Mercedes qui a transporté la première cargaison et le « mouton » ayant servi à la transaction, ont été saisis.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de chanvre indien, complicité et blanchissement de capitaux. Ils ont été déférés au parquet. L’enquête suit son court.