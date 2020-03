Pikine: une fille de 7 ans, violée par l’ex-amant de sa mère

Nd.T.S, âgée de 7 ans, a été violée à Pikine Guinaw-rails Nord, dans la banlieue dakaroise. Son bourreau, un marchant et ex-amant de sa mère, l’a traîné dans sa chambre avant d’abuser d’elle. Les faits ont eu lieu vendredi dernier.

Le journal « Les Echos » qui donne l’information, renseigne que le présumé violeur, O. Mbaye, âgé de 36 ans, a profité du bref séjour de la petite fille chez sa grand-mère maternelle d’adoption pour passer à l’acte. Le jour des faits, la victime jouait avec ses amies lors que l’ex-amant de sa maman l’appelle et l’envoie à la boutique du coin. Puis, il l’intercepte et l’attire dans sa chambre et la viole.

Informée de la situation, la mère de l’enfant refuse de porter plainte contre son ex-amant. Ce qui a frustré l’homonyme de la victime qui a décidé d’alerter la police.

Interrogé O. Mbaye nie les accusations de la petite et affirme se rendre chaque jour à son lieu de travail durant le bref séjour de l’enfant dans la maison.

Confondu dans ses dénégations par ses colocataires dont la mère et la grand-mère de la victime, Mbaye a été aussitôt arrêté. Il a été déféré au parquet, mardi pour abus sexuel commis sur mineure.