Pepe Reina vers un retour en Liga ?

Pepe Reina vient de voir son contrat avec le club italien de la Lazio expirer et est opte à revenir en Liga. Il est entendu que la Lazio va faire appel à Luis Maximiano pour le remplacer. Reina, 39 ans, est né et a grandi à Madrid mais formait du coté de FC Barcelone. Il est entré dans l’équipe première en 2000 mais a quitté le club pour Villarreal en 2002,dans lequel il a passé trois ans avant de rejoindre Liverpool, où il a passé neuf saisons et une saison en prêt à Naples en Serie A.

Reina veut relever un nouveau défi

Reina a passé une saison au Bayern Munich avant de passer deux ans au Milan, dont la deuxième en prêt en Premier League avec Aston Villa et rejoint la Lazio en 2020. International espagnol, il a obtenu 36 sélections entre 2005 et 2017.

Villarreal a terminé septième de la Liga la saison dernière , qualifier pour l’Europa Conférence League de cette saison, bien qu’ils aient réussi à se rendre en demi-finale de la Ligue des Champions de la saison dernière. Ils veulent améliorer leur forme nationale cette année.