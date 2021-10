People : Youssou Ndour dévoile la date de sortie de son prochain album

12 novembre 2021! C’est la date choisie par le Roi du mbalakh pour sortir son nouvel album. Un opus de 10 titres qui verra la participation de Balla Diabaté, frère du musicien Sidiki Diabaté. Un grand label de production de renommée internationale sera aussi de la partie et se chargera de la distribution de l’album sur les plateformes digitales. Selon L’Observateur, de nombreuses collaborations de haute facture sont attendues dans cet album. Youssou Ndour en avait déjà donné l’avant-goût à travers le single “Wanni ko”.

Ce nouvel album réalisé sous la houlette de son frère promet d’être explosif. Ce, si l’on se fie aux dires de Bouba Ndour dans une interview qu’il avait accordée à L’observateur.

«Je peux vous assurer que c’est un album frais et nouveau. Les fans à coup sûr, ne seront pas déçus. C’est un nouveau tournant dans sa carrière et l’objectif à chaque fois, c’est de placer la barre plus haute et d’innover. L’énergie qui se dégage sur le plan musical, est très positive», avait-il dit.