People : Le couple Maabo, place à la guerre de tubes musicaux

Le couple Maabo qui avait habitude d’offrir à son public des chansons d’amour n’existe plus. Place désormais à la guerre de tubes musicaux piquants entre No Face (NFU) et Mia Guissé, en procédure de divorce.

La femme, première à matérialiser sa carrière solo, lance le 13 novembre 2022 un nouveau single intitulé IDDA (période de viduité d’une femme qui a divorcé). Un son qui en dit long sur ce qu’elle a vécu dans son ménage et à travers lequel elle lance un message à toutes les femmes qui vivent cette situation. Un tube qui a carrément cartonné sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, 3 millions de vues ont été enregistrées en 72 heures.

L’artiste a expliqué dans un entretien accordé à nos confrères de L’Observateur qu’ « Idda » symbolise plus « le deuil d’un passé révolu ». Elle ajoute : « C’est une libération. C’est le début de l’affirmation de ma personnalité en tant qu’artiste et en tant que femme. » Avant cela, il a fallu qu’elle « panse ses blessures », soutenue par sa famille et ses proches.

Une semaine après, son ex-mari monte au créneau. Il promet de ne pas se laisser faire après la sortie du chanson « Idda » de son ex-femme, Mia Guissé, sur la violence faite aux femmes. No-face, sur sa page Facebook lance depuis Catersville, aux Etats Unis : « KEEN DOU MA DIAM NAANI (IDEU) TONTON BA NGUI NIEUW ». (On ne me poignarde pas dans le dos pour aller dormir sous ses deux oreilles, ma réponse arrive pour bientôt). Une message de réplique à son ex-épouse.

No face de s’arrête. Et cette fois c’est pour informer à ses fans qu’un nouveau single vous sera présenté ce jeudi à 16 h. « Rendez-vous à 16 heures sur youtube ».

Espérons que ce tube soit à la hauteur de « Idda » qui a récolté 3 millions de vues en 72 heures…le battle est lancé !