Parti socialiste : le porte parole Abdoulaye Wilane s’exprime sur la succession de Ousmane Tanor Dieng

Le porte-parole du Parti socialiste (Ps), Abdoulaye Wilane, s’est exprimé mardi sur la succession polémique du défunt Secrétaire général de la première formation politique du Sénégal, Ousmane Tanor Dieng, rappelé à Dieu le 15 juillet dernier à Paris, des suites d’une maladie.

« Depuis un moment, un débat sur la question a été soulevé. Nous sommes en période de deuil. Et au moins, durant quarante (40) jours, le parti va cesser toute activité pour commémorer la mémoire de Tanor. Notre parti, comme toute organisation, est régi par des chartes, comme toute association, parti politique. Et quand il s’agit du pays, on parle de la Constitution », a dit Abdoulaye Wilane.