Réforme constitutionnelle : Le PDS exige un référendum et appelle à une large concertation nationale

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) affiche sa ferme opposition à toute réforme constitutionnelle menée sans un large consensus national. Dans un communiqué publié ce 27 juin à Dakar, le PDS réagit au projet de révision de la Constitution porté par le groupe parlementaire Pastef, en plaidant pour une démarche fondée sur le dialogue et la consultation populaire.

Pour le parti de Me Abdoulaye Wade, la Constitution représente bien plus qu’un simple texte juridique. Elle constitue le socle de la République, le fondement de l’État de droit et l’expression de la souveraineté du peuple sénégalais.

À ce titre, le PDS estime que toute modification majeure de la loi fondamentale ne peut être décidée sans une concertation nationale inclusive réunissant l’ensemble des forces politiques, des organisations de la société civile et des autres composantes de la nation.

Le parti libéral rappelle que le Sénégal a toujours privilégié le dialogue et la recherche du consensus lorsqu’il s’est agi d’engager des réformes institutionnelles d’envergure. Selon elle, cette tradition républicaine a largement contribué à la stabilité des institutions et à la préservation de la cohésion nationale.

Le PDS met également en garde contre toute révision de la Constitution qui serait dictée par des considérations politiques immédiates. Le parti considère que l’organisation des pouvoirs publics ne doit pas être modifiée au gré des rapports de force du moment et insiste sur la nécessité de préserver le caractère supérieur et pérenne de la Constitution.

S’agissant de la procédure, le PDS estime que le référendum demeure la voie la plus légitime pour valider une réforme constitutionnelle de cette importance. Il rappelle que la Constitution de 2001, adoptée sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade, avait reçu sa légitimité à l’issue d’une consultation populaire. Pour le PDS, seule une nouvelle expression directe de la souveraineté populaire pourrait aujourd’hui conférer une légitimité comparable à une révision aussi profonde des institutions.

En conclusion, le parti libéral lance un appel à la mobilisation des forces vives de la nation afin de défendre la Constitution, de préserver l’État de droit et de garantir la pérennité des fondements de la République.