À quelques heures de l’examen et du vote de la proposition de révision constitutionnelle à l’Assemblée nationale, le climat politique se tend davantage. Ce dimanche, partis politiques, mouvements et acteurs de la société civile ont multiplié les prises de parole pour dénoncer la démarche de la majorité parlementaire. De son côté, la coalition Diomaye Président a tenu une réunion stratégique en prélude à la journée décisive du 29 juin.

Face à la presse, les responsables de la coalition présidentielle ont vivement critiqué les amendements introduits par les députés de Pastef. Pour Aminata Touré, le texte initial porté par le président de la République, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, a été « dénaturé » au cours de son examen à l’Assemblée.

Selon elle, les modifications proposées répondent à des considérations exclusivement politiques. Les députés de Pastef chercheraient, affirme-t-elle, à réduire les prérogatives du chef de l’État au nom de la lutte contre l’hyperprésidentialisme. « L’âme même du projet a été retirée. Pastef a complètement changé le texte », a-t-elle déclaré.

La coalition Diomaye Président voit dans cette réforme une logique de représailles après le limogeage du leader de Pastef de ses fonctions de Premier ministre. Elle estime qu’une révision d’une telle portée ne peut être adoptée par la seule voie parlementaire et qu’elle doit impérativement être soumise au peuple par référendum.

Aminata Touré s’est également opposée à la disposition interdisant au président de la République d’exercer une fonction dirigeante au sein d’un parti politique ou d’une coalition. Une mesure qu’elle juge « dangereuse » pour le fonctionnement des institutions. La coalition assure ainsi qu’elle fera front commun face au groupe parlementaire Pastef lors des débats attendus à l’Assemblée nationale.