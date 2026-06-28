Révision constitutionnelle : les députés de PASTEF affichent leur unité à la veille du vote décisif

À la veille de la séance plénière consacrée à l’examen et à l’adoption de la proposition de loi portant révision de la Constitution, les députés de PASTEF ont effectué une sortie médiatique pour réaffirmer leur détermination à mener à terme le processus engagé à l’Assemblée nationale.

Face à la presse, les parlementaires de la majorité ont défendu un texte qu’ils présentent comme une réforme destinée à moderniser les institutions et à renforcer l’État de droit. Ils ont rejeté les critiques formulées par une partie de l’opposition et de la société civile, estimant que la procédure engagée respecte les dispositions constitutionnelles en vigueur.

Les députés ont également appelé à un débat apaisé, tout en invitant l’ensemble des acteurs politiques à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation. Selon eux, cette révision constitue une étape importante dans le renforcement des institutions démocratiques du Sénégal.

Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions politiques autour de la réforme constitutionnelle. Plusieurs voix s’interrogent notamment sur la procédure retenue ainsi que sur les implications de certaines modifications proposées. De leur côté, les responsables de PASTEF assurent que le texte vise avant tout à consolider les institutions et à répondre aux attentes exprimées par les citoyens.

La séance plénière prévue ce lundi sera donc particulièrement suivie, tant par la classe politique que par l’opinion publique, dans un contexte où l’issue des débats pourrait marquer un tournant majeur dans l’évolution institutionnelle du pays.