Réforme constitutionnelle : Me Abdoulaye Tine fustige une « fraude politique »

Le débat enflammé autour de la révision constitutionnelle continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique sénégalaise. Lors de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, Me Abdoulaye Tine s’est montré particulièrement incisif à l’égard du processus engagé, accusant les initiateurs du projet de chercher à modifier en profondeur l’équilibre institutionnel du pays sans véritable concertation préalable. Pour l’avocat et acteur politique, les autorités ont le devoir impérieux de faire preuve de transparence vis-à-vis des citoyens, dans un contexte marqué, selon ses dires, par une forte confusion entretenue dans l’opinion publique. « Il faut faire face au peuple et lui tenir un langage de vérité sur la situation. Aujourd’hui, il y a beaucoup de manipulations dans la société », a-t-il déclaré avec force.

Me Tine regrette notamment l’absence flagrante de consensus autour des réformes institutionnelles envisagées. Il a tenu à rappeler que de nombreuses forces politiques et citoyennes avaient mené de concert les grands combats démocratiques au sein du mouvement F24 contre ce qu’elles considéraient alors comme des dérives institutionnelles sous le précédent régime. « Nous étions ensemble dans le F24, engagés dans la même lutte contre les manipulations. Nous n’avons pas oublié ce combat et nous continuons à travailler dans ce même esprit républicain », a-t-il souligné pour marquer sa cohérence politique.

« Une révision idéologique plus qu’une réforme constitutionnelle »

Selon la robe noire, les changements constitutionnels proposés dépassent largement le cadre d’une simple amélioration technique du fonctionnement des pouvoirs publics. À ses yeux, il s’agit davantage d’une entreprise politique unilatérale visant à imposer une vision partisane de l’exercice de l’autorité. « On ne joue pas avec la Constitution. Où est la rupture qui nous avait été promise ? Ce qui est en train de se faire aujourd’hui ressemble davantage à une révision idéologique qu’à une véritable révision constitutionnelle », a-t-il affirmé. L’avocat estime que les amendements introduits dans le texte ne constituent que la partie visible d’un agenda beaucoup plus vaste. « Les amendements sont l’arbre qui cache la forêt. Le texte qui est aujourd’hui présenté est devenu totalement méconnaissable par rapport à sa version initiale », a-t-il soutenu.

Me Abdoulaye Tine va encore plus loin en qualifiant la démarche globale de « fraude politique » menée sous couvert de modernisation institutionnelle. Pour lui, l’objectif réel ne réside pas dans le renforcement des acquis démocratiques ou l’optimisation des institutions, mais plutôt dans la quête exclusive et la consolidation du pouvoir. « C’est une fraude sous couvert d’une révision constitutionnelle. Ce qu’ils recherchent, c’est davantage de pouvoir, rien de plus », a-t-il tranché. L’homme politique a également rappelé que la charte fondamentale confère déjà d’importantes prérogatives au président de la République, lesquelles peuvent être pleinement exercées selon l’agenda politique du titulaire de la fonction.

Un projet jugé juridiquement irrecevable

Sur le plan purement juridique, le leader politique considère que la proposition de révision soulève des interrogations sérieuses quant à sa régularité procédurale. Selon son analyse, cette exception aurait dû être soulevée dès l’entame des travaux parlementaires. « Pour moi, cette révision est irrecevable. Cette question aurait dû être soulevée d’office à l’Assemblée nationale », a-t-il estimé. Il accuse par ailleurs la majorité parlementaire de vouloir imposer le texte en force grâce à son seul poids numérique au sein de l’hémicycle. « Ils veulent faire un forcing avec leur majorité. Mais au final, c’est le peuple qui aura le dernier mot », a-t-il averti.

Convaincu que les Sénégalais demeurent viscéralement attachés aux équilibres institutionnels actuels, Me Abdoulaye Tine affirme que toute tentative de modification perçue comme unilatérale se heurtera inévitablement à la vigilance citoyenne. À ses yeux, le débat transcende désormais les clivages partisans traditionnels pour engager directement l’avenir républicain. « Le peuple sénégalais saura se prononcer en temps voulu et dira non à toute réforme qui ne répond pas scrupuleusement à l’intérêt général », a-t-il conclu.