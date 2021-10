Parti Socialiste : De poids lourd politique à porteur d’eau pour l’APR

Au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), le Parti Socialiste (PS) a plus de maires dans le département de Dakar avec Alioune Ndoye (Dakar-Plateau), Jean-Baptiste Diouf (Grand-Dakar), Banda Diop (Patte d’Oie) et Mame Amadou Samba (Camberène).

Au même moment, l’Alliance des forces de progrès (AFP) en compte 2 (Ousmane Ndoye à Fass-Colobane-Gueule Tapée et Pape Seck aux HLM), contre 1 seul de l’Alliance pour la République (APR), en la personne d’Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff.

Mais, de patron de Dakar depuis 2009, le PS est en train devenir le porteur d’eau de l’APR, constate Le Quotidien dans sa livraison de ce vendredi.

D’ailleurs, la coordination PS des Parcelles Assainies a déjà choisi Amadou Bâ comme son candidat à la mairie de Dakar.

À Kaffrine, le duel entre Abdoulaye Wilane et Abdoulaye Sow devrait avoir lieu, tandis qu’à Tivaouane, deux Apéristes (Diagne Sy Mbengue et Abdou Ndéné Sall) se sont déjà partagés les candidatures à la mairie et au Conseil départemental.

Responsable chargé de l’administration et des finances du Ps, Mame Bounama Sall a été oublié, tout comme la députée Yéya Diallo.

À Mermoz, le coordonnateur de Vision socialiste, Alpha Bayla Guèye, se bat contre les Apéristes qui ne vont pas lui faire de cadeaux.