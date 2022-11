La vétusté du parc automobile sénégalais est inquiétante et préoccupe les autorités. Au moins plus de 45.000 véhicules à renouveler sur tous les segments du transport au niveau national ont été recensés par le Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt). Et le Sénégal aura besoin de 1,200 milliard F CFA pour redonner peau neuve à son parc automobile.

Le Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt), a recensé plus de 45.000 véhicules à renouveler sur tous les segments du transport, que ça soit les gros porteurs, les interurbains et l’urbain. Ce constat est fait par le secrétaire général dudit fonds, Modou Kane Diao, interrogé hier, mercredi 16 novembre, à l’atelier d’information et de partage sur les études et les activités liées à la modernisation du système de transport public.

Il annonce, par ailleurs, qu’en vue de redonner peau neuve au parc automobile, le Sénégal aura besoin d’une somme estimé à 1,200 milliard FCFA. L’Etat du Sénégal et ses partenaires privés se sont engagés pour non seulement moderniser le parc mais aussi changer les techniques d’exploitation, de consommation, de production du transport.

L’administrateur du fonds, Babacar Gueye, reconnait, lui aussi, cette vétusté des moyens de transports. «Même les véhicules qui ont été renouvelés au début des années 2000 sont déjà vétustes.» Il importe, dès lors, que des mesures urgentes soient prises.

Babacar Gaye informe aussi que le processus de renouvellement du parc des taxis interurbains, communément appelés «7 places», déjà enclenché, prévoit le retrait des dits véhicules de la circulation et l’octroi d’une prime de casse aux opérateurs.

Les cars rapides et autres «Ndiaga-Ndiaye» devront faire l’objet d’un retrait définitif, rappelle-t-il. Pour rappel, le Fdtt est créé par la loi 2020-25 du 03 juillet 2020. Il est un organisme de financement et de l’exploitation du transport public

Sud quotidien