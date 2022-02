Les 6 chefs d’Etat invités à la cérémonie d’inauguration du stade de Diamniadio, ont déjeuné ensemble avec le président Macky Sall, au palais de la République. Il s’agit de Paul Kagame du Rwanda, Umaro Cissoco Embalo de la Guinée-Bissau, Racep Tayyip Erdogan de la Turquie, Frank-Walter Steinmeier de l’Allemagne, George Weah du Liberia et Adama Barrow de la Gambie.

A noter que le président de la Fifa, Gianni Infantino, celui de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) Samuel Eto’o, et Arsène Wenger, ancien entraîneur et actuel agent de la Fifa ont également partagé ces moments avec les chefs de l’Etat.

Au cours de cette rencontre solennelle, le président Sall et ses hôtes ont, de manière décontractée, échangé sur le football et notamment le sacre des Lions lors de récente Coupe d’Afrique des nations (Can).