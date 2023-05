Ousmane Sonko réplique à Abdoulaye Baldé au sujet des 5 milliards

Le maire de Ziguinchor procède au démantèlement de son prédécesseur, Abdoulaye Baldé. Celui-ci avait dit qu’il avait laissé 5 milliards de francs CFA dans les caisses de la mairie de cette ville. Ces renseignements ne sont pas valables. Pour Ousmane Sonko, le budget n’a jamais atteint 5 milliards de FCFA. Selon l’ancien maire, il a laissé 5 milliards de dollars. Dama yamoule de deumb, barki deumb da exagéré ci mû kadjù mi balaye mouye wakh yamouma “, pour dire s’il n’a pas bu du vin de cajou avant son discours, ricane Ousmane Sonko.

Il précise lorsqu’il prenait fonction, en 2022, le budget de 2021 a été exécuté à hauteur de 1 milliard 700.000 francs CFA.« Les budgets sont là, ” Âmna lokhamné dangaye wax te preuve agui fi “, exhibe Sonko.

D’après ce dernier, le maire Baldé fait allusion au 5 milliards de Francs CFA du PACASEN. Sur cette enveloppe, l’ancien maire Abdoulaye Baldé n’a pas que bénéficier de 1 milliard 500.000 francs Cfa. « Sur les 5 milliards pour un projet qui doit faire 5 ans, tu fais 3 ans tu n’as pu recevoir que 1 milliard cinq cent, parce qu’il ne remplissait pas les conditions, les critères », renchérit le leader du PASTEF en l’endroit de celui de l’UCS.

Par contre, le Maire de Ziguinchor Oumane SONKO affirme quand il prenait les destinées de la commune en 2022, il devait perdre le versement de cette année. L’édile de Ziguinchor affirme que son prédécesseur n’a pas remboursé l’ADM et autres. Il leur a fallu beaucoup de gymnastiques pour sauver cette année. Sonko dit en deux ans, ils sont à 2 milliards six cent trente millions. Neuf cent quarante millions en 2022 et 1 milliard six cent quatre-vingt dix mille en 2023, détaille Ousmane Sonko qui soutient avoir acquis 1 milliard deux cent. Il précise que tous les états financiers, les budgets sont à la disposition de la presse pour voir si son prédécesseur avait atteint les 3 milliards de budget. Il ne parle même pas de 5 milliards.