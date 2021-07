Ousmane SONKO : « Ne suivons pas l’irresponsabilité de l’Etat et de son chef, la situation est critique »

« Macky SALL a reçu un rapport lui disant que le variant Delta qui fait des ravages était au Sénégal. Au lieu de prendre, dès lors les mesures nécessaires, il a préféré s’engager dans une tournée, en déplaçant des militants à travers des bus », accuse Ousmane SONKO qui estime qu’il ne peut y avoir une plus grande irresponsabilité. Et à ce propos, il s’en prend aux analystes qui « ne vont pas au fond des choses » et qui mettent Opposition et Pouvoir dos à dos. « C’est malhonnête de mettre l’opposition et le Pouvoir dos à dos. Les bulletins d’informations sur la situation du pays Macky SALL est le seul à les recevoir », dit-il.