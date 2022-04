Opération de solidarité : Macky Sall annonce l’octroi d’un montant de 43 milliards de francs CFA à 542.956 ménages le mois prochain

Le président Macky Sall a annoncé le mercredi 27 avril, à l’occasion du conseil des ministres, une action de solidarité qui sera opérationnelle au mois de mai prochain. En effet, elles seront 542.956 ménages actuellement répertoriés dans le registre national unique qui vont recevoir de la part de l’État, un Cash Transfert exceptionnel d’un montant global de 43 milliards de francs CFA. L’octroi sera effectif lors d’une cérémonie de lancement d’une opération de solidarité nationale inédite, que présidera le chef de l’État lui-même, le 10 mai 2022, en présence des représentants des forces vives de la Nation.

Au-delà de son action et la mise en œuvre de sa politique d’inclusion territoriale et sociale à travers la livraison d’infrastructures sanitaires et hospitalières, routières, d’éducation et de formation, d’approvisionnement en eau et le lancement de projets structurants, le président Macky Sall opte également pour cette action qui répond, selon lui, à « la consolidation de l’inclusion sociale et avec le lancement du programme qui vient s’ajouter à la mise en œuvre de ses politiques publiques.

Au cours de cette réunion ministérielle qu’il préside chaque semaine, le chef de l’État salue, en particulier, le succès du programme national de bourses de sécurité familiale, qui a permis à plusieurs familles vulnérables de bénéficier du soutien financier régulier de l’État.

Le Président de la République se félicitera aussi de la mise en place du Registre national unique (RNU), qu’il définit comme un instrument de pilotage qui vient consolider l’exhaustivité, la crédibilité et la transparence du système de solidarité nationale, notamment l’allocation des bourses de sécurité familiale.