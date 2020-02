ONU: Le Sénégal va soutenir la candidature du Canada au Conseil de sécurité

Le Président Macky Sall a promis son soutien au Canada pour sa candidature du Canada au Conseil de sécurité des Nations-Unies. « On a besoin de la voix du Canada au Conseil de sécurité des Nations-Unies. Le Canada aura le soutien du Sénégal pour sa candidature au Conseil de sécurité. On va voir également comment le Canada peut contribuer dans la zone de Libre-échange africaine », a dit le président sénégalais lors d’une conférence de presse conjointe, animée avec le Premier ministre canadien.

Justin Trudeau a, pour sa part, assuré que le soutien du Sénégal est important pour le Canada au Conseil de sécurité. « On comprend l’importance des institutions comme l’ONU. Le Canada est très engagé pour l’obtention d’un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies ».

Macky sall a rappelé que « notre coopération avec le Canada date de 1962 et porte sur plusieurs secteurs dont l’agriculture. Et nous sommes disposés à unir nos efforts pour que cette coopération soit beaucoup plus fructueuse. Et aujourd’hui, le Canada est disposé à contribuer au renforcement des capacités du Sénégal dans le secteur pétrolier et gazier ».

Concernant l’accès des étudiants sénégalais aux universités canadiennes, M. Trudeau a expliqué que « l’année passée, on a fait une augmentation de 20 % du quota des étudiants sénégalais. Actuellement, nous sommes en train de préparer un programme pour faciliter l’accès aux étudiants sénégalais et marocains ».