Le Tribunal arbitral du sport a décidé de suspendre la sanction prise par la Fifa contre Pape Gueye. Le milieu de terrain de l’OM avait été suspendu quatre mois pour s’être engagé avec Watord avant de finalement rejoindre Marseille en 2020. Il va pouvoir continuer à disputer la CAN 2022 avec le Sénégal.

Soulagement pour Pape Gueye. Le Tribunal arbitral du sport a décidé de suspendre la sanction prise par la Fifa contre le milieu de terrain de l’OM. Le joueur de 22 ans avait été suspendu quatre mois pour s’être engagé avec Watford avant de finalement rejoindre Marseille à l’été 2020. S’estimant lésé par ce revirement de dernière minute, le club anglais a déposé un recours devant la chambre de résolution des litiges de la Fifa en février 2021. Après plusieurs mois d’investigation, la Fifa a annoncé la suspension de Gueye vendredi dernier, juste avant la rencontre entre le Sénégal et la Guinée à la CAN 2022 (0-0). L’ancien espoir du Havre avait été retiré in-extremis de la feuille de match.

Cette décision du TAS va lui permettre de poursuivre la compétition avec les Lions de la Teranga. Pape Gueye “s’en réjouit”, selon un communiqué transmis par ses avocats. Après avoir connu sa première sélection en entrant en jeu face au Zimbabwe (1-0), le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) peut espérer vivre sa deuxième cap face au Malawi, ce mardi (17h) à Bafoussam (au centre du Cameroun). Il pourra également jouer avec l’OM dès son retour de sélection, jusqu’à ce que son dossier soit jugé sur le fond et qu’une sanction définitive soit prononcée. Sachant que ce type de procédure peut prendre environ trois mois, Gueye devrait donc pouvoir effectuer une grande partie de la fin de saison avec Marseille.

L’appel de l’OM va également être étudié

En revanche, le TAS ne s’est pas encore prononcé concernant la sanction infligée à l’OM dans ce dossier. Le cas du club olympien, qui a écopé d’une interdiction de recrutement d’un an, est géré en parallèle de celui de son joueur. Marseille avait exprimé dès vendredi son intention de faire appel (une procédure généralement comprise entre trois et six et mois), en contestant la sanction de la Fifa sur le fond. Le club travaille sur sa défense avec ses avocats et réfléchit au timing idéal pour lancer la procédure d’appel.

Si la sanction de la Fifa venait à être confirmée, elle empêcherait l’OM d’agir lors des deux prochains mercatos (été 2022, hiver 2023). Sans impacter son mercato en cours. Ce serait un gros coup dur pour le club phocéen, en difficulté financière et surveillé de près par la DNCG (le gendarme financier du foot français), qui a confirmé en novembre l’encadrement de sa masse salariale. Les dirigeants olympiens, qui n’étaient pas en poste au moment du recrutement de Pape Gueye, travaillent activement afin d’éviter un tel scénario.

De son côté, Watford a également annoncé son intention de faire appel, estimant que l’indemnité que la Fifa a demandé à l’OM de lui verser dans cette affaire (2,5 millions d’euros) n’est pas suffisante, par rapport au préjudice subi.

