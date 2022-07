Officiel: Moussa Niakathé signe à Nottingham Forest

Né à Roubaix, Moussa s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club anglais, plus une année supplémentaire en option.

L’ex- de Mayence, l’ancien défenseur de Valenciennes et de Metz a coûté 10 M€ à Nottingham Forest, plus 5 M€ de bonus. Il est déjà la quatrième recrue estivale du promu après le buteur nigérian Taiwo Awoniyi, le gardien anglais Dean Henderson et le latéral droit français Giulian Biancone.