Le nombre de contaminés monte, monte… Depuis trois jours, le Sénégal a passé le cap des 1000 cas positifs au coronavirus. Ce mardi il a enregistré son 11ee décès, pendant que 89 nouveaux cas ont été testés positifs hier lundi. Malgré un tel bilan, pourtant, le médecin Serigne Shérif Fall des hôpitaux Matlaboul Fawzaïni de Touba et de St Jean de Dieu de Thiès, n’est pas inquiet. «Nous devons apprendre à vivre avec le Covid19 de la même façon que nous vivons avec le paludisme, le sida… » estime-t-il avec beaucoup de sérénité.

La situation devient de jour en jour inquiétante. hier, le Sénégal a enregistré son dixième décès lié au Covid-19. La victime est un homme de 58 ans qui était hospitalisé à l’hôpital Principal de Dakar. Il faisait partie des cas graves signalés tout le long de la semaine dernière par les autorités du ministère de la Santé. La directrice de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a livré les résultats des examens virologiques effectués hier. Elle informe que sur 807 tests réalisés, 89 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 11,02 %. Parmi ces cas, les 86 sont des contacts suivis par les services du ministère de la santé et les 3 autres sont des cas dits communautaires répartis entre la Médina à Dakar (deux cas) et Mbour.

La bonne nouvelle de la journée d’hier, c’est que 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Selon la directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, il y aurait eu à la date d’hier 6 cas graves pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann et Principal. Quant à l’état de santé des autres patients hospitalisés, il était stable. le Sénégal comptait donc jusqu’à ce lundi 04 mai 1271 cas déclarés positifs parmi lesquels 415 guéris, 10 décédés (Il y a eu un 11e décès ce mardi), 1 évacué et 845 sous traitement.

Apprendre à vivre avec le Covid19

Interpellé par le Témoin sur la situation actuelle du coronavirus, le médecin Dr Serigne Shérif Fall indique que l’humanité devrait se préparer à l’adoption d’un nouveau mode vie.

Selon le praticien des hôpitaux Matlaboul Fawzaïni et St Jean de Dieu de Thiès, le monde ne peut plus continuer à subir les lois que lui impose le nouveau coronavirus. « La vie quotidienne et les activités essentielles doivent reprendre. Le même protocole par la limitation autorisant la moitié du nombre de personnes autorisé figurant dans la carte grise des véhicules de transport peut être retenu pour les voyages d’avion, les marchés et grandes surfaces organisés aux normes et exigences de la distanciation, et les mesures barrières et de protection individuelle maintenues. Nous devons apprendre à vivre avec le virus de la même façon que nous vivons avec le paludisme, le sida etc. Le coronavirus a déjà pris place dans le monde et je ne pense pas qu’il quittera de sitôt, en tout cas pas dans les mois à venir. Alors apprenons à vivre avec tout en continuant à le combattre », explique le titulaire d’un DU en urgences collectives et médecine de catastrophe de l’Université de Paris Descartes.

A cet effet, Dr Fall souligne qu’on ne doit pas nous imposer l’arrêt d’activités et de production industrielle. au contraire, estime-t-il, nous devrons nous préparer à vivre quotidiennement avec le virus en adoptant un mode de vie tracté par une nouvelle politique de santé publique. « L’excroissance vertigineuse des graphiques statistiques de nouveaux cas communautaires prévient sur l’expansibilité certaine de la Pandémie à l’échelle continentale. Le Sénégal devra se préparer à une nouvelle invasion grande nature probable », a-t-il fait savoir.

Avant de poursuivre : « Deux possibilités s’offrent à nous : la mise en quarantaine à domicile de personnes dépistées positives et le confinement des zones épicentre (à forte contamination). Si nous voulons continuer de maintenir la même gestion de crise, le Ter, l’Arène nationale et Dakar Aréna devront être reconvertis en sites d’accueil pour la prise en charge de certains cas dont le bon triage éviterait tout débordement. Seuls les cas déclarés graves doivent nécessiter une prise en charge hospitalière, les autres malades devront être confinés chez eux avec un protocole de traitement Per Os prescrit par les médecins. Si nous continuons à maintenir le couvre-feu, la fermeture de marchés et l’arrêt d’activité dans certains secteurs vitaux et vecteurs indirects pour la survie de beaucoup d’entre nous, nous risquons une révolte populaire et même au-delà » pronostique le praticien.

Le Témoin