Nomination : Adji Sokhna Mbaye, Directrice générale de la Boad Titrisation

Adji Sokhna Mbaye est diplômée de l’École normale supérieure de Cachan, de l’École des mines de Paris, des universités Paris-VII (Diderot) et Paris-VI (Pierre-et-Marie-Curie). Madame Mbaye est aussi titulaire d’un Certificat de négociation et de leadership obtenu à la Harvard Business School.

La Boad précise que la nouvelle cheffe de la Boad Titrisation a commencé sa carrière au sein de l’équipe d’analyse quantitative de la Bank of America Merrill Lynch Paris. Elle a ensuite rejoint le groupe Natixis, en qualité de spécialiste des produits dérivés, d’abord à Paris, puis à Hong Kong.

Ensuite, elle a poursuivi son parcours professionnel à Citigroup Londres et à New York, à la tête du Service des indices systématiques dudit établissement financier. En 2019, elle rejoint Morgan Stanley et devient Directrice exécutive des indices systématiques, rappelle la Boad.

Après plus de dix années d’expérience dans les domaines de la banque, de la finance et des marchés financiers, notamment les financements structurés et les stratégies systématiques, Mme Mbaye ‘’aura pour principales missions de gérer les fonds communs de titrisation de créances (FCTC) de l’espace UEMOA, sous l’autorité du Conseil d’administration de la Boad Titrisation’’, indique le document.