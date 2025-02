New Deal Technologique : Un nouveau cap pour la souveraineté numérique du Sénégal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, procédera au lancement officiel du « New Deal Technologique » le lundi 24 février 2025 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Cette initiative ambitieuse vise à transformer en profondeur l’administration publique sénégalaise en la rendant plus moderne, agile et résolument tournée vers l’avenir. Structurée autour de quatre piliers stratégiques, cette feuille de route de la transformation numérique s’inscrit dans une vision à long terme, avec des objectifs clairement définis à l’horizon 2034.

À travers le « New Deal Technologique », l’État sénégalais entend renforcer l’efficacité des services publics, optimiser les processus administratifs et favoriser une adoption massive des technologies numériques au bénéfice des citoyens et des entreprises.