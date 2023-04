Le premier ministre, Amadou BA s’est acquitté d’un des devoir les sacrés de l’islam et du bon voisinage. Malgré les charges de sa fonction, le chef du gouvernement sénégalais s’est rendu auprès de la famille Bara Dolly pour présenter ses à la fratrie dont la maman est décédée il y a peu de temps.

Il y a des événements face auxquels ni les profondeur des antagonismes politiques ni la ni la divergence des positions du moment ne résistent. La mort est de ces actes marquant de l’existence des hommes. En effet, alors que le cabinet du doyen des juges, qui avait placé sous mandat de dépôt le député originaire de Touba et fait, récemment, savoir qu’il avait clôturé son instruction tout en renvoyant le prévenu devant un tribunal correctionnel, c’est le Premier ministre, chef du gouvernement de Macky Sall, qui a décidé de se rendre auprès de l’homme dans le viseur de la justice et de surcroit vient de déclarer sa candidature à la future présidentielle.

En effet, Kéwoulo a appris que Amadou Ba s’est rendu auprès des frères Abdou et Cheikh Bara Dolly pour leur présenter ses condoléances à l’occasion du décès de leur maman, Sokhna Bousso Ngom. Par cet acte ô combien symbolique et apaisant en ces temps troubles et incertains, la classe politique -et surtout Amadou Ba- vient de donner une très belle leçon aux militants et sympathisants des acteurs politiques. Parce que si au sommet on se parlent, en bas on a du mal à s’entendre sur les essentiels. Et on continue à se regarder en chiens de faïence.

Cette rencontre -présentation de condoléances- entre le Premier ministre et le député Abdou Bara Dolly -proche de Yewwi- s’est tenue en présence de Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, frère du député et membre du directoire politique du Pds. Ce n’est pas une première, lors de la disparition d’un membre de la famille de Ousmane Sonko, l’ancien ministre des Affaires Étrangères de Macky Sall avait fait le même déplacement et prié pour le repos de l’âme de cette sœur du leader de Pastef. Quelques mois plus tard, c’est Ousmane Sonko qui avait été reçu par Amadou Ba lorsque ce dernier avait perdu sa maman. Ainsi va la politique au Sénégal.