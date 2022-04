Le navire Global Mercy attendu à Dakar en mai prochain

Le navire hospitalier, Global Mercy, va pointer à Dakar au mois de mai prochain. C’est le chef de l’Etat, Macky Sall, lui-même qui a fait l’annonce, hier, au moment où il recevait une délégation de Global Mercy.

D’après lui, ce navire hospitalier civil va amarrer à Dakar pour une mission humanitaire. « La mise en service de l’hôpital est programmée le 2 juin prochain en marge d’une réunion pour mettre en place un plan régional de développement du système sanitaire de 14 pays africains.

Le but de cette mission est de réaliser 1.000 opérations dont 40 % et former 700 agents de santé », ajoute-t-il dans les colonnes de « l’As Quotidien ».