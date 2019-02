« Tu n’as pas le droit de partir » : Les mots touchants de Pr Massamba à Marianne Siva Diop

Le Professeur Massamba Gueye, à l’instar de beaucoup de Sénégalais, a été très affecté par le décès de Marianne Siva Diop de la TFM. A travers un poème, que nous vous proposons in extenso, il a tenu à lui rendre un ultime hommage.

Non Marianne Barkham Diop!

Tu n’as pas le droit de partir..

Tu dois rester pour tout finir!

Tu ne feras donc pas la lettre ?

Tu ne feras pas le film…?

Tu ne parleras plus de nos Gëm-gëm

Avec ton talent et ton érudition si posée?

Tu n’as le droit de nous laisser seuls

Sans rien dire, pour partir si tôt!

Non Marianne, non ma fille

Tu ne peux pas me faire ce coup.

Tu avais des choses à finir

Des gens à éveiller encore !

Qui d’autre le fera?

Pourquoi nous avoir fait miroiter ton

« éternité » pour ensuite partir si tôt?

Ha la vie… je n’y comprends plus rien.

Marianne, reviens si tu peux ma fille!

S’il te plaît revient vite,

La mort a confondu les portes.

Pardon Allah, que dis-je, comprends mon désarroi,

Comprends ma peine,

Pourquoi m’avoir écarté du pays ce jour?

Pour rendre ma douleur plus triste

Dans cette solitude si ingrate?

Marianne ma fille, dis-moi qui se mettra à ma droite vendredi matin?

Comme depuis tant d’années toi ?

Dis-moi, Marianne qui me confiera encore ses envies et ses projets?

Dis-moi à quel talent pétri de Coran, de professionnalisme et d’amour pour l’humain je vais confier mes pensées!

« Dog wu duuf du mujj ci ndap »! C’est vrai, je comprends pourquoi nos traditions ont dit cette vérité: « le meilleur morceau ne reste jamais au fond du bol à la fin du repas »!

Mais comme de Dieu nous venons et qu’à Lui nous retournons, je prie:

Pour que le météore que tu as été sur Terre devienne une éternelle du Paradis!

Paix sur toi ma fille et sur ton frère El Hadj Sam Mbaye alias «Ndiol»!

Marianne, je suis seul, triste, désespérément esseulé à Ouaga ma fille.



Désolé, Allah, mais je dois pleurer !

Marianne n’est plus

Son œuvre la rendra éternelle.

Paix à ton âme!