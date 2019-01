Mouvement de soutien à Macky Sall : Oumar Sylla « recadré » par l’Union des magistrats du Sénégal

Le magistrat Oumar Sylla qui souhaite lancé un mouvement de soutien au président Macky Sall a secoué toute la haute magistrature. Ainsi, dans un communiqué, Souleymane Teliko et cie ont « recadré » le magistrat « souteneur » et rappelle la neutralité du conseil supérieur de la magistrature par rapport à ce mouvement de soutien.

Dans le document, l’UMS rappelle qu’aux termes de l’article 14 du statut des magistrats, « les magistrats même en position de détachement, n’ont pas le droit d’adhésion à un parti politique et toute manifestation politique leur est interdite ».

Par conséquent, « elle condamne fermement les agissements du magistrat Sylla qui, en plus de constituer une violation des valeurs et principes qui fondent leur justice, portent gravement atteinte à l’image de leur corps. C’est pourquoi, il invite le magistrat concerné, tant qu’il est en exercice, à mettre fin à de telles activités et à se conformer en toutes circonstances, à l’obligation de neutralité, gage de l’autorité et de la légitimité du magistrat.«