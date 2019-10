Partie à la fleur de l’âge, 36 ans, Adjara Camara, a été retrouvée morte, dans l’un des bassins du Technopole dans l’après-midi du mardi 1er Octobre. De retour de l’enterrement qui a eu lieu au cimetière musulman de Yoff, son oncle, Cheikh Tidiane Camara à qui elle a rendu visite à Keur Massar, il y a une dizaine de jours s’est confiée à « l’Obs ».

« Le corps sans vie d’Adja a été découvert mardi dernier à 15 heures. La famille n’a été au courant de sa mort que vers 19 heures ce sont des aboiements de chiens errants qui ont attiré l’attention des gardes forestiers du Technopole de Dakar. Depuis la mort de son père intervenue en 2011, Adja me considérait comme son père. Nous étions très liés, c’est pourquoi elle est venue passer une semaine chez moi à Keur Massar. C’est courant septembre que sa mère m’a appelé pour me savoir que la santé mentale de Adja était chancelante, qu’elle passait la plupart du temps à faire des monologues du genre: « je ne suis plus moi-même, on m’a détruit. je vais mourir ».

« Lorsque je lui ai demandé si elle l’avait conduit à l’hôpital, elle m’a fait savoir qu’elle n’a consulté que des marabouts qui lui ont fait savoir qu’on avait jeté un mauvais sort à sa fille. C’est sur ces entrefaites que sa mère me suggéra de l’accueillir chez moi pendant un certain temps. Un jour, elle a quitté Keur Massar pour aller voir sa copine. Lorsqu’elle est revenue, elle a exprimée le souhait de rentrer à Golf. Son état de santé n’était pas des meilleurs. On a essayé de la retenir mais elle a refusé, elle a insisté de rentrer sans prendre de petit-déjeuner. Le lundi quand j’ai appelé sa maman pour avoir de ses nouvelles, elle m’a fait savoir qu’elle n’avait plus fait signe depuis le lundi 30 septembre. »

« Quand son frère que j’ai joint m’a dit être à sa recherche, j’ai alors commencé à m’inquiéter sur son sort. Le lendemain mardi vers 18 heures, sa mère m’a encore dit qu’elle était toujours sans nouvelles. Quelques instants plus tard, son frère Babacar a appelé ma femme pour lui faire part du décès de Adja dans le cours d’eau appelé Ndingala. Son frère a été informé par une copine de Adja qui a vu le corps et l’a reconnu par le bracelet qu’elle portait à la main droite et sur lequel était écrit son prénom. Son grand frère se rendra directement à la police de Pikine avec une photo aux fins d’identification. A la vue de la photo, les policiers lui ont confirmé que le corps sas vie retrouvé était bel et bien celui de sa sœur. »

« On a entendu toute sorte de chose sur l’état du corps. mais, ce ne sont que des conjonctures. Le médecin légiste nous a dit que ce qui a été constaté est diamétralement opposé à ce qui a été dit jusque là. La défunte était une fille rangée. Ce qui intriguait, c’est que lorsqu’elle était ailleurs comme chez moi, elle était calme. mais, une fois chez elle, elle devenait très agitée. Durant les 10 jours qu’elle est restée chez moi, elle ne cessait de se réjouir d’avoir bien et bien mangé, d’avoir bien dormi. Et avait cessé de se plaindre, d’être anxieuse, angoissée comme elle faisait dans l’appartement où elle réside avec sa mère et ses deux belles sœurs. »

« Elle n’avait pas de mari, elle n’avait pas d’enfant et on ne lui connaissait pas de copain. sa principale préoccupation était sa mère avec qui elle était très liée et la gestion de son salon de coiffure. A un moment donné, elle avait déménagé à Cambérène. mais, un mois après elle est revenu aménager à Golf pour être beaucoup plus près de sa mère. Il faut relever que le salon marchait très bien. Souvent, des femmes et des filles de guides religieux l’appelaient lors des fêtes pour quelle leur fasse des tresses. Elle a été éduquée conformément aux préceptes de l’islam. »

« Son grand père, El’hadj Makhtar Camara était un lieutenant de feu Momar Niass, son père El’hadj Omar Camara est le fils aîné de notre père. Il était tellement attaché à la religion qu’aucun de ses enfants n’a fréquenté l’école française, ils ont tous maîtrisé le Saint Coran. Jusqu’à preuve du contraire, nous pensons que Adja est morte d’une chute qui lui a été fatale dans l’un des bassins du Technopole. Le contenu du genre de mort et ce que nous a dit le médecin légiste écarte totalement la thèse du meurtre. »

