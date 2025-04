Malgré le drame qui l’a frappé, Mor Talla Fall garde la foi et le moral. Le jeune entrepreneur, dont la boutique a été entièrement ravagée par l’incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche au marché Sandaga, s’est exprimé pour la première fois depuis la catastrophe. Il promet de se relever.

«Je rends encore grâce à Allah. Tout le monde a vu ce qui s’est passé. Mais rendons grâce à Dieu. Parce que tant qu’il y a vie, tout est supportable. Je ne peux rien dire où faire si ce n’est rendre grâce à Allah. Je ne peux pas estimer la perte pour le moment. On travaille à cela », a confié Mor Talla Fall.

Le commerçant estime difficilement les pertes pour le moment, mais parle de 25 employés qui travaillaient dans sa boutique.

« J’avais presque 25 employés qui travaillaient dans la boutique. Mais tout ça, ce n’est pas important. C’est Dieu qui me l’avait donné, il a décidé de le reprendre. Il peut me redonner ma subsistance à nouveau. Lui Seul sait. Je vais me remettre au travail sans relâche », a-t-il dit.

Il témoigne de sa résilience et de sa foi à toute épreuve. « Les biens matériels ont été emportés par le feu. Mais moi, je suis toujours là. Je suis vivant. J’ai démarré avec une seule table et je me suis retrouvé, quelques années plus tard, avec un magasin. Je ne suis pas seul dans cette épreuve. Depuis l’incendie, les gens m’appellent pour me témoigner de leur soutien», a laissé entendre Mor Talla.