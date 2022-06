Mondial 2022: l’Équateur peut-être exclut de la compétition ?

Avant que la Fifa ne tranche, peut-être ce vendredi, au sujet du litige qui oppose l’Équateur au Chili, la sélection équatorienne est toujours sous la menace d’une exclusion de la Coupe du monde 2022 pour avoir aligné un joueur possiblement colombien durant les qualifications. Dans cette hypothèse, quel pays pourrait rejoindre le Qatar au mois de novembre ?

Un nouvel adversaire pour le Qatar, les Pays-Bas et le Sénégal ? La présence de l’Équateur, 4eme équipe du groupe A à la Coupe du monde, n’est plus assurée à 100% depuis une plainte déposée en mai par le Chili. Les Chiliens, 7eme de la zone Amsud et donc éliminés du Mondial sur le terrain sportif, contestent, document à l’appui, la qualification de l’Équateur en raison de la participation du latéral droit Byron Castillo, lequel ne serait pas de nationalité Equatorienne, mais Colombienne. D’après Marca, la FIFA pourrait rendre son verdict ce vendredi. En attendant, une exclusion de l’Équateur n’est donc pas à écarter. Mais quel pays affronterait alors le Qatar le 21 juin pour le premier jour de la grande compétition de l’année

Lamine DIEDHIOU