Modernisation des statistiques de l'état civil: une mission d'étude à Bruxelles...

Une mission de recherche et d’étude, menée par le Directeur de l’État civil, a été envoyée à Bruxelles, dans le cadre des activités engagées par Programme Nekkal pour la modernisation du système d’état civil du Sénégal.

L’état civil en priorité nationale…

Le première étape de cette mission consistait en une séance de travail à la commission de l’Union européenne. Au cours de cette rencontre, le Directeur de l’Etat civil Aliou Ousmane Sall a présenté les principaux axes de la Stratégie nationale de l’état civil, document de référence de toutes les interventions en matière d’état civil au Sénégal. La Stratégie nationale de l’état civil, selon le communiqué parvenu à Senego, « s’inscrit dans la volonté de son excellence le Président de la République M. Macky Sall qui a érigé l’état civil en priorité nationale« .

« Budgétisé à hauteur de 68 milliards de F CFA, M. Sall a indiqué que l’Etat du Sénégal est à la recherche de financement complémentaire pour une bonne mise en œuvre de la Stratégie« , rappelle le communiqué.

Programme Nekkal…

A cet effet, cette rencontre a été également l’occasion de revenir en détails sur les différentes réalisations du Programme Nekkal qui est en train de changer le visage de l’état civil à travers des actions concrètes. Il s’agit notamment de la construction de nouveaux centres d’état civil dans les communes pilotes, la réhabilitation de centre d’état civil délabrés, la modernisation de l’archivage, la formation.

Processus de digitalisation…

Et au cours de cette rencontre, l’essentiel des discussions ont porté sur le processus de digitalisation entamé depuis juillet 2022. Sa première phase a permis de digitaliser près de 8 millions d’acte d’état civil. Il est prévu, selon toujours la même source, au terme de ce « process », la numérisation de 15 millions d’actes d’état civil et l’indexation de 30 millions d’actes. Avec la digitalisation chaque sénégalais pourra se faire établir une copie d’acte d’état civil quelque soit sa résidence, sans avoir à se déplacer.

Défis à relever…

L’Administratrice du Fonds Fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, Mme Nathalie VERNHES et ses collègues se sont félicités des avancées notées dans la mise en œuvre de ce Programme financé par l’Union européenne. Dans les discussions, ils sont revenus sur les défis à relever et les interventions du Programme Nekkal qui nécessitent un appui complémentaire. A ce propos, le Directeur de l’Etat civil et les autres membres ont indiqué les secteurs prioritaires pour d’éventuels appuis complémentaires dans le cadre du Programme Nekkal. il s’agit notamment des infrastructures, de la formation, la sensibilisation, la reconstitution des registres … A l’issu des discussions, les représentants de la Commission de l’Union européenne ont témoigné leur disponibilité à poursuivre l’accompagnement de l’Etat du Sénégal dans sa politique liée à l’état civil.

Cette mission se poursuit toute la semaine avec des séances de travail prévues au niveau du siège de l’Agence belge de développement et des visites dans certains centres d’état civil de référence au niveau de Bruxelles. L’objectif étant de s’inspirer du mode de fonctionnement de ces centres pour améliorer le fonctionnement des centres d’état civil sénégalais.