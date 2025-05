MMA: Le ministère des sports réagit contre l’acte de Zarco

Un vent d’indignation souffle depuis quelques jours sur le monde du sport sénégalais après un acte d’une rare violence survenu lors d’un gala de MMA en Côte d’Ivoire. Le lutteur sénégalais Adiouma Diallo, plus connu sous le nom de Zarco, a poignardé son adversaire nigérian, Kabiru Adériran, qu’il devait affronter le samedi 17 mai 2025. Zarco qui déclaré forfait à la dernière minute, n’a rien trouver mieux à faire de poignarder son adversaire. Un geste ignoble et incompréhensible qui a provoqué une vive réaction au sein de l’opinion publique et des autorités sportives du pays.



Face à la gravité des faits, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (MJSC) a rapidement réagi, condamnant avec la plus grande fermeté l’attitude du lutteur de Grand Yoff. Dans un communiqué officiel, le ministère a exprimé sa profonde consternation : « Ces faits, largement relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux, portent gravement atteinte à l’image du sport sénégalais et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale »

Le ministère a rappelé que le sport, quelle que soit la discipline, doit être guidé par des valeurs de discipline, de respect et de maîtrise de soi. Cette affaire survient dans un contexte particulier, alors que le Sénégal vient tout juste de célébrer avec succès la 25e édition du Drapeau du Chef de l’État à Ziguinchor — un événement symbole de paix, d’unité et de promotion des valeurs civiques dans le monde de la lutte sénégalaise.

« Les sportifs, notamment ceux évoluant à l’international, sont des ambassadeurs de notre nation. À ce titre, ils se doivent de faire preuve d’exemplarité, de patriotisme et de respect des règles, tant sportives qu’éthiques », a rappelé le MJSC.

Appelant à la responsabilité de tous les acteurs du sport national, le ministère a insisté sur la nécessité d’éradiquer ce type de comportement, jugé inacceptable et contraire à l’esprit du sport sénégalais.

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances précises de cet acte violent, tandis que le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG), auprès duquel Zarco est licencié, pourrait également se saisir du dossier pour envisager des sanctions disciplinaires.

Cet incident jette une ombre sur le MMA sénégalais, en pleine émergence, et invite à une réflexion plus large sur la formation éthique et le suivi des athlètes, notamment ceux qui exportent l’image du pays à l’étranger.