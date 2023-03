Ministère des Transports aériens : Doudou Ka annonce la création d’une crèche pour les agents à Diamniadio

Le ministère des Transports aériens, Doudou Ka, a annoncé, hier en marge de la célébration de la Journée internationale pour les droits des femmes, la création d’une crèche pour ses agents à Diamniadio.

Lors d’une cérémonie, Doudou Ka par la voix, de son Directeur de Cabinet, a remercié les femmes de son département pour leur engagement permanent à faire progresser l’égalité hommes-femmes partout au Sénégal, non sans rappeler que cet objectif est une des grandes causes du Président Macky Sall et du Plan Sénégal Émergent.