Meurtre de Fallou Mbaye : Une histoire d’amour qui vire au drame

Fallou Mbaye a été mortellement poignardé au niveau du cou avec un tournevis et non avec un couteau, renseigne le journal Les Echos. Le meurtrier qui a pris la fuite et ses complices ont été formellement identifiés. Ils habitent tous à Malika, tandis que la victime était domiciliée au Plan Jaxaay. Un meurtre commis au nom de l’amour d’une jeune fille.

Une histoire de jalousie qui vire au drame

Tout est parti d’une histoire d’amour entre la jeune fille et Fallou Mbaye. Ce dernier, toujours accompagné de son ami de longue date, garait toujours sa moto devant le domicile de sa dulcinée. Un couple qui ne plaît pas aux jeunes du quartier qui développent des sentiments de jalousie morbide à l’égard des amis et nourrissent un plan machiavélique.

Ils prennent ainsi le téléphone de la jeune fille et commencent à la harceler à chaque fois qu’elle reçoit la visite de son amoureux. C’est ainsi que vendredi dernier vers 22 h, les jeunes du quartier guettent la sortie de la fille pour raccompagner son petit ami. Ils les interpellent sur un ton ferme et leur lancent des propos virulents. La demoiselle monte en première ligne et se dresse en bouclier. Une bagarre éclata et l’un des protagonistes s’empara d’un tournevis pour le planter dans le cou de Fallou Mbaye.