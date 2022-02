Meurtre de Balla Gaye : Le policier Thiendella Ndiaye porte plainte contre l’État du Sénégal

L’auxiliaire de police Thiendella Ndiaye, arrêté puis libéré après une longue détention dans l’affaire du meurtre de l’étudiant Balla Gaye, poursuit en justice l’Etat du Sénégal. Il lui réclame la somme de 100 millions F Cfa en guise de réparation.

L’affaire a été appelée devant la première Chambre civile du tribunal Hors classe de Dakar le 17 janvier avant d’être renvoyée à ce mois de février. Dans l’assignation, Thiendella Ndiaye rappelle avoir été placé sous mandat de dépôt après l’information ouverte suite au meurtre de Balla Gaye intervenu à l’Universitaire Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar en 2001 lors d’échauffourées entre étudiants et forces de l’ordre.

Thiendella Ndiaye faisait partie des forces de l’ordre détachées ce jour au niveau du campus suite à un mouvement d’humeur. « Il est ressorti des éléments de la procédure qu’au moment des faits non seulement son arme n’était pas dotée de munitions, mais il n’est pas sorti du véhicule de police (…) Maintenant, il fallait trouver un bouc émissaire pour apaiser la tension au niveau de l’université », a déclaré son avocat, Me Assane Dioma Ndiaye.

Selon la robe noire, son client a été relaxé après « une longue et douloureuse procédure ». Et cette « incrimination injustifiée a porté irrémédiablement atteinte » à la dignité de son client qui a subi « un préjudice anormal et spécial », a-t-il conclu.