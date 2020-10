« J’arrive pour tout donner à la Sampdoria et pour retrouver la continuité qui m’a manqué ces dernières années » a t’il déclaré dans le site du club italien qui occupe actuellement la 14e place du classement en Serie A aprés 3 journées.

Keita Balde a des idées claires, enfin sur le terrain du «Mugnaini» à Bogliasco pour sa nouvelle aventure dans la Sampdoria. «J’ai dû retarder un peu à cause du virus – raconte le nouvel attaquant en exclusivité – mais maintenant je vais bien et je suis heureux de pouvoir travailler avec mes coéquipiers. Maintenant j’ai hâte de jouer le premier match avec ces couleurs ».

C’est un retour en Serie A pour le lion qui a été formé dans le prestigieux centre de formation espagnol, la Masia. En effet, il a évolué à Lazio et Inter. «J’ai connu Gênes et le club parce que mon frère a passé de belles saisons ici au printemps – poursuit l’ancien Monaco -. J’ai toujours aimé la Sampdoria en équipe et je n’ai eu aucun doute quand j’ai eu l’occasion de venir. Puis ils m’ont dit qu’il y avait une grande communauté sénégalaise dans la ville et cela me fait très plaisir: j’espère les faire se réjouir de mes performances et leur rendre avec de nombreux buts et victoires l’affection que tous les fans de Dorian m’ont déjà manifestée. social » se réjouit t’il.

Né en Espagne, l’ailier gauche qui a décidé de jouer pour les Lions est aussi connu pour ses nombreuses oeuvres sociales envers les sénégalais. A ce titre, il a d’ailleurs été recu par le président de la République Macky Sall. En contrat avec Monaco jusqu’en 2022, il est à Sampdoria pour un prêt d’une saison avec option d’achat estimé à 10 millions d’euros