Mercato : Entre Neymar et Van de Beek, le Real Madrid a tranché

Pour son retour, Perez lui avait garanti les pleins pouvoirs sur le mercato. En effet, Zidane a fait quartier libre pour s’offrir les éléments indispensables à son projet de jeu. En ce sens, de nombreuses recrues ont débarqué au Real Madrid. Hazard, Ferland Mendy, Kubo, Militao ou encore la jeune pépite brésilienne Rodryogo. Par contre, les Merengues ne se sont pas renforcés dans l’entre-jeu. À ce secteur, la priorité de Zidane se nomme Paul Pogba. Il en rêve depuis bientôt quelques saisons. Problème, le mercato anglais est désormais clos. Bien que les équipes de Premier League puissent encore vendre des joueurs, il n’est plus possible d’en recruter.

Neymar au Real plutôt que Van de Beek

Sans un remplaçant de qualité au sein de l’équipe des Reds Devils, Paul Pogba ne devrait pas bouger cet été. De fait, l’option Pogba n’existe plus pour le Real. La solution de repli se nomme ainsi Van de Beek. D’ailleurs, les Merengues auraient un accord avec le joueur. Il ne reste plus qu’à convaincre l’Ajax qui compte bien négocier au prix fort un de ses meilleurs éléments.

Dans le même, le Real a également fait irruption dans le dossier Neymar et tiendrait la corde. En effet, aux yeux de Perez, le vide laissé par Cristiano n’a pas été comblé et ce, malgré le recrutement d’Eden Hazard. Surtout du point de vue marketing. Pour le dirigeant, seul un joueur du calibre de Neymar est à même de remplacer CR7. Selon AS, le Real aurait d’ailleurs tranché. Le Real mettrait donc le dossier de Van de Beek en suspens, en attendant de voir comme la situation se présente avec Neymar.