Meeting de Keur Massar: Pastef mobilise ses troupes et met en garde le pouvoir

Le leader de Parti Pastef Ousmane Sonko est attendu ce dimanche 22 janvier à Keur Massar pour un méga meeting en vue de l’élection présidentielle de 2024. Un rendez-vous pour les “Patriotes”, l’occasion de rendre hommage à Mariama Sagna, assassiné selon eux en 2018. Et la jeunesse patriotique du Sénégal s’érige en bouclier et sonne déjà la mobilisation.

Pour ces jeunes, le but du pouvoir est de le provoquer à ce que les hostilités commencent par leur camp et d’organiser des plans pour arrêter Sonko. Sur ce, les jeunes ” patriotes” apportent leur total soutien au leader et président de Pastef Ousmane Sonko. Ils estiment que le président Macky Sall ne peut plus continuer à éliminer des candidats une élection présidentielle .