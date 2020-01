Meeting à Lat Mingué : El Hadji Malick Gueye boycotté par l’APR et le BBY…

Nommé, récemment, chargé de mission de la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales(HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye, l’ancien député libéral El Hadji Malick Gueye a organisé, ce samedi, un meeting «délo dioukeul» Macky (remerciements au Président de la République Macky Sall) dans sa localité de Lat Mingué(Dép.Kaoalck). Le leader du mouvement «And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » qui entendait, ainsi, faire foule, a finalement été corrigé par la réalité du terrain. En termes plus clairs, il n’a pu mobiliser comme il se doit. Qui pis est, les responsables de la mouvance préisdentiel (APR et BBY) l’ont purement boycotté.

Selon nos capteurs juchés à la grande place publique de ce village historique du Saloum en pleine urbanisation, ce rassemblement a tout simplement signé la mort politique de l’ancien député libéral El Hadji Malick Gueye. Oui, Gueye est une force en déchéance .Tant sa force de frappe est, aujourd’hui, voisine de zéro. Les populations de cette Commune du département de Kaolack ne nous démentiront pas. Malick Gueye n’est plus une force qui compte dans leur localité et elles invitent les autorités et, au premier chef, le Président de la République, à le savoir comme telle. «El Hadji Malick Gueye fait plus de remous que de sillage. Après avoir cheminé avec le Parti Socialiste et bénéficié de ses nombreux avantages et autres largesses (PS), le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) où il a été conseiller, puis, député, il veut en faire de même avec l’APR. Il veut manger à tous les râteliers. Il met sur pied une structure qui n’existe que de nom (cf. « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ») pour tromper, encore, la vigilance du Président Macky. Il fait de la navigation à vue pour pouvoir exister politiquement. Il ne pèse, aujourd’hui, absolument rien dans cette Commune de Lat Mingué, voire dans tout le Sine Saloum naturel. Son meeting de ce week-end en dit long sur son incapacité à drainer les foules. Voilà un professionnel politique qui pense toujours s’engraisser du lait de la politique et, à toute honte bue », déclare un jeune habitant de Lat Mingué, sous le couvert de l’anonymat. Il renchérit « Le Président Macky sait plus que quiconque ceux qui travaillent pour lui et ceux qui font de la politique de basse altitude. L’actuelle équipe municipale dirigeante avec à sa tête le Docteur Macoumba Diouf est en train de se donner corps et âme pour mettre Lat Mingué sur les rails de l’émergence socio-économique. Dans toute la Commune, on sent les actions du Maire. Il n’est pas , lui, un simple hâbleur mais un travailleur qui ne cesse d’accompagner, au mieux, la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il est incontestablement le maître de Lat Mingué .Les élucubrations et les miasmes morbides d’un vieux en décrépitude politique ne peuvent le dévier de son chemin vers la gloire», dit-il , d’un ton dur.

Rappelons que lors de ce meeting, les principaux parrains désignés et autres responsables apéristes invités n’ont répondu à l’appel d’El Hadji Malick Gueye. Le Ministre d’Etat Secrétaire Général du Gouvernement, Muhammad Boun Abdallah Dionne, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du HCCT, Madame Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique et Mairesse de Kaolack, Pape Demba Bitèye, DG SENELEC , Baye Ciss , Diène Farba Sarr, ministre DGPU, la députée Awa Gueye, l’ambassadeur Modou Ndiaye Rahma, etc. n’ont pas jugé nécessaire de faire le déplacement sur Lat Mingué.