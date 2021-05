Médias : Barka Bâ quitte Gfm

Les téléspectateurs de la Tfm seront sevrés des analyses pointues de Barka Ba sur les questions politiques nationales, africaines et internationales. Le journaliste et analyste politique quitte le Groupe Futurs Médias (Gfm). C’est lui-même qui en fait l’annonce dans un post sur sa page Facebook.

“Après 10 ans d’une collaboration très enrichissante tant au plan humain que professionnel, j’ai décidé de quitter le Groupe Futurs Médias”, a-t-il annoncé. Abordant les raisons de cette séparation, Barka Ba évoque le développement de “projets personnels”. “L’heure est venue pour moi de relever de nouveaux challenges et de développer des projets personnels”, souligne-t-il dans son message.

Le spécialiste des questions politiques exprime sa “reconnaissance” et sa “gratitude” à l’endroit du Président du Groupe Youssou Ndour et à l’ensemble du personnel de Futurs Médias et sollicite des “prières”.