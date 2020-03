Me Alassane Cissé, avocat de Diop Iseg : « On attend la position du parquet »

Éclaboussé dans une présumée affaire de mœurs, Mamadou Diop garde, pour le moment, son sang-froid. Le tintamarre qui accompagne son interprétation n’a pas entraîné le pétage de plomb. C’est du moins ce qu’a confié à L’Observateur un de ses avocats, Me Alassane Cissé.

Interrogé par le journal sur l’état d’esprit de son client, le conseil confie : « Il est à l’aise avec l’enquête et il s’est bien défendu des accusations portées à son encontre. Aucune charge n’a été corroborée de son point de vue. Il attend la démonstration de sa culpabilité. Il a tout contesté. Jusqu’à présent, on attend la position du parquet ».



Le directeur de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg) est en garde à vue depuis samedi dernier. Il devrait, sauf éventuel report, être déféré devant le procureur de la République ce mercredi pour « détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche ».