Après quatre années de détention préventive, Bara Seye a été acquitté par la chambre criminelle de Mbour des charges de sodomie portées contre lui. L’affaire, initialement qualifiée de grave, s’est effondrée faute de preuves matérielles.

Bara Seye était accusé de s’être introduit, armé d’un coupe-coupe, dans la chambre d’une jeune fille et d’avoir procédé à une pénétration anale en raison des menstruations de celle-ci, selon la plainte déposée. La grand-mère de la présumée victime avait alerté la police de Diamaguène.

Lors de l’audience, le ministère public a reconnu la faiblesse du dossier, notant l’absence de tout élément matériel : aucun certificat médical, aucune preuve ADN, ni la machette ni le pull-over noir mentionnés dans les témoignages n’ont été retrouvés.

Me Mouhamed Fadel Fall, avocat de la défense, a dénoncé un dossier construit sur des suppositions : « On ne juge pas des rumeurs, on juge des faits. Il ne suffit pas de se lever pour accuser quelqu’un de viol. Où sont les preuves ? Où sont les témoins oculaires ? La grand-mère, qui n’a rien vu, n’est pas une preuve. » Il a qualifié l’affaire de « romanesque », ajoutant : « On se croyait dans un film. Je peine à imaginer une telle scène. Même les accusateurs ne semblent pas convaincus de leur propre récit. »

Face à l’absence de preuves, le tribunal a prononcé l’acquittement de Bara Seye, qui a passé quatre ans en détention préventive.