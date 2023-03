Mbour : Accusés d’avoir attaqué le domicile de Me Abdoulaye Tall, des militants de Benno arrêtés, puis libérés

Bes Bi-Des militants de Benno ont été arrêtés par les élé¬ments du commissariat de police de Diamaguene avant d’être libérés. Ils sont accusés par l’avocat de Ousmane Sonko de s’être attaqués à son domicile. Maître Abdoulaye Tall, porte-parole de Pastef, a tenu un point de presse pour dénoncer «ces actes de nervis». Et il accuse le maire de Mbour.

«Des proches de Cheikh Issa Sall se sont attaqués à mon domicile et à ma famille. Ce sont des nervis armés de gourdins que j’appelle des ‘’sambaboyes’’. Ils s’en prennent à tous ceux qui prononcent le nom de Sonko», insiste-t-il.

«C’est inadmissible. Les autorités doivent prendre des mesures pour assurer notre sécurité. J’ai été informé que le frère cadet d’une de nos militantes, Khady Dia, a été lui aussi victime de ces agissements des milices de Benno, des nervis sans moralité», ajoute Me Tall.

Il souligne que ce n’est pas la première fois que leurs militants sont attaqués par ceux de Benno. «Nous avons subi les mêmes attaques pendant les Locales. Ils ne peuvent pas accepter que nous sommes majoritaires», a-t-il ajouté.

Cheikh Issa Sall rejette ces accusations

Le responsable de Pastef, qui dit avoir identifié tous ces agresseurs comme étant proches du maire de Mbour, affirme avec force que ce dernier «a, par cet acte, rompu cette relation d’amitié et de bon voisinage».

Cheikh Issa Sall a pour sa part rejeté et déploré ces accusations d’un homme qu’il dit avoir «pris en charge pendant douze ans à Dakar». Maître Tall et Cheikh Issa Sall habitent le quartier Tefess et sont des voisins qui entreprennent de bonnes relations avant que des divergences politiques les divisent.

Bes Bi