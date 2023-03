Le journaliste mauritanien Sidi Moctar Cheiguer, en poste en qualité de Consultant-Communicant au bureau de la Représentation de la Banque africaine de développement au Niger, est décédé ce mercredi matin 29 mars tôt à l’hôpital de référence de Niamey, où il avait été interné il ya quelques jours. L’homme des médias, fondateur du mensuel économique L’Essor au début des années 2000, était le président fondateur du Réseau africain des journalistes de l’environnement plus connu sous son acronyme anglais ANEJ. Diplômé du Centre d’études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) de Dakar, Cheiguer a longtemps officié dans le pôle Radio et Télévision de Mauritanie avant de créer son journal, creuset d’une réflexion plurielle sur l’économie de la Mauritanie et de l’Afrique en général.

Au CESTI, cet incubateur académique pointu qui a formé les grands journalistes du continent africain, sa silhouette se faisait bien remarquer par les potaches de l’institut. Ses camarades de promotion, entre autres, Bocar Niang (ex-Sud Quotidien de Dakar Papa Atoumane DIAW, RTS ) gardent encore de lui l’image d’un étudiant assidu et passionné du journalisme, qui venait d’un pays austère où manquait presque du tout. Après deux décennies d’engagement pour une presse plurielle et respectée en Mauritanie, le journaliste Sidi Moctar Cheiguer fascinait et forçait l’estime et admiration aux yeux de ses collègues africains et ceux du monde.