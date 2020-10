Les lions vont aujourd’hui en découdre avec les mourabitounes au stade lat Dior de thies à partir de 19h gmt, ce Match entre dans le cadre amical après celui jouée contres les marocains à rabat . Rappelons que les lions de la teranga et vice champion d’Afrique ont concédés leurs premières défaites après la coupe d’Afrique. La rencontre s’est soldé par un score très lourd de 3 buts à 1 .

Ainsi, à quelques heures du derby de voisin de l’Afrique de l’Ouest , l’équipe du Sénégal après un bon nombre absence contre les lions de l’atlas, dont l’attaquant et vedette Sadio Mané et son gardien Edouard Mendy. Cet après Midi les protégés de Aliou Cisse devront jouer sans sidy sarr blessé et des éventuels forfaits de taille comme gana et Krepin Diatta. Des absences qui vont beaucoup peser sur la qualité de jeux des lions jusque là peu convaincante a moins que le sélectionne fait des réaménagements gagnant

pour redorer l’image de l’équipe auprès des supporters .