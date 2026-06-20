Nécrologie : L’ancienne ministre Fatou Gaye Sarr est décédée

L’ancienne ministre de l’Agriculture sous la présidence de Abdoulaye Wade, Fatou Gaye Sarr, est décédée ce vendredi à Dakar.

Ingénieure agronome de formation et membre du Parti démocratique sénégalais, Fatou Gaye Sarr a occupé de hautes fonctions au sein du gouvernement sous le régime du président Abdoulaye Wade. Elle s’était particulièrement illustrée dans le secteur agricole, contribuant à plusieurs politiques de développement rural.

Son décès constitue une perte pour la classe politique sénégalaise. Toute la rédaction de KEWOULO présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des militants et sympathisants du PDS, et prie pour le repos de son âme.