Marche de vendredi prochain : le Frn sera de la partie

Le Front de résistance national (Frn) participera à la grande manifestation que compte organiser le collectif Nio Lank contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades. C’est qui a été décidé, hier, à l’issue de la rencontre entre les deux entités, rapporte Tribune.

« On a eu une oreille attentive de la part des membres du Front qui ont adhéré massivement et avec beaucoup d’enthousiasme à ce combat. Nous sommes venus aussi appeler à une vaste mobilisation sur toute l’étendue du territoire le 10 janvier, date retenue pour la prochaine mobilisation. L’objectif de Macky Sall est de faire porter au Sénégal sa mal-gouvernance. Il cherche à diviser les Sénégalais. Et cela, les Sénégalais ne l’accepteront pas », a dit dans ce sens, Fadel Barro.