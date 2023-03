Manifs de Yewwi: « Il ne sert à rien de faire des contre-manifestations, mais… », Habib Niang aux chauffeurs..

Pendant que les leaders de l’opposition organise des rassemblement à tue-tête. Le responsable politique de l’Apr, Habib Niang, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a préféré répondre à Yewwi par des actes palpables. Il a organisé une cérémonie de remise de 150 carnets de mutuelles de santé destinés aux chauffeurs du garage du croisement Camberene.

Ousseynou Touré, chauffeur et membre des responsables du garage de faire savoir que : « ce geste que notre grand Habib Niang vient de faire est une première depuis que nous sommes la, cela fait 15 ans maintenant. C’est la première fois qu’une autorité nous approche plus encore qu’il fasse un geste. Tout le monde connaît la situation des taxi clando et comment nous évoluons pour s’en sortir. Mais aujourd’hui, un grand poids qui d’être enlevé par monsieur Habib Niang, car ces carnets de santé vont nous permettre d’avoir accès aux soins et à moindre coup. Vraiment nous demandons au chef de l’Etat Macky Sall de le soutenir car si nous avons dix (10) leaders comme lui beaucoup de problèmes seront résolus ».

Prenant la parole M. Niang est revenu sur l’importance d’appuyer ces chauffeurs car faisant parti de la population. « Soucieux des risques sanitaires auxquels vous faites face tous les jours, c’est la raison pour laquelle je me suis senti concerné, en tant qu’humain mais aussi en tant qu’acteur politique et social. A vous offrir des carnets de santé afin de vous permettre de mieux prendre en charge les frais médicaux en cas de besoin. Pour exercer son activité professionnelle il faut être en bonne santé. Grâce à la couverture maladie universelle l’accès aux soins médicaux à tous un programme du chef de l’Etat Macky Sall. Vous n’êtes pas sans savoir que je suis un leader politique qui soutient le Président de la République Macky Sall. Naturellement ma base politique naturelle est à Thiès. Mais par soucis du bon voisinage j’ai décidé de vous donner ces 50 carnets de santé pour que vous puissiez vous soigner à moindre coût avec vos familles ».

Face à la série de manifestations de l’opposition Habib Niang oppose le travail de terrain la proximité avec les populations. « Je profite aussi de cette occasion pour vous sensibiliser mais surtout vous exhorter à ne pas verser dans la violence, ne vous laissez pas charmer par ces vendeurs d’illusions. En ce qui concerne les séries de rassemblement de Yewwi, « j’invite mes camarades de parti a opposé des actions concrètes sur le terrain en faveur des populations. Il ne sert à rien de faire des contre manifestations. Ils ne sont plus crédible ne les suivons pas dans leurs habitudes malsaines » .