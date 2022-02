Manifestation des ASP : Le Directeur général Birame Faye avertit les grévistes

Malgré l’interdiction, le FRAPP en solidarité avec les agents de sécurité et de proximité (ASP) a organisé une marche à partir du rond-point de Yoff près du centre de santé Philippe Maguilen Senghor pour l’amélioration des conditions de travail.

En fait, il réclame «des salaires dignes de ce nom et des cotisations sociales pour les 6000 ASP ». Ce, tout en «dénonçant l’exploitation des 6000 ASP par l’État du Sénégal».

Un mouvement d’humeur qui a fait réagir le Directeur général de l’Agence de sécurité et de proximité. Birame Faye a asséné ses vérités aux grévistes. «Leur statut d’ASP ne leur permet de procéder à des grèves. Nous sommes conscients des sacrifices qu’ils ont faits pour la nation en acceptant de répondre à l’appel du Chef de l’Etat, Macky Sall. 8 ans d’engagement, c’est quelque chose mais sur les principes nous sommes intransigeants », a-t-il déclaré, en marge de son installation comme premier adjoint au maire de Fatick. Avant de tonner: «C’est le Président de la République, sans obligation, qui a accepté de prolonger leur engagement légal et qui leur a promis la pérennisation de l’institution et la garantie de l’emploi. Cependant, ce n’est pas un droit et nous prendrons toutes les mesures nécessaires par rapport à cette situation ».