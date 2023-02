Mame Mbaye Niang confirme les avocats de Sonko « On n’a remis la convocation à son gardien »

Mame Mbaye Niang, à la sortie d’audience du procès renvoyé au 16 février 2023, et qui l’oppose à Ousmane Sonko, s’est adressé à la presse jeudi, enfonçant le leader de Pastef.

Les mensonges

« Il soutient qu’il n’a pas reçu la notification. C’est lui qui a clairement dit au huissier de remettre la citation à son gardien. S’il dit qu’il n’a pas reçu la convocation, il ment« , a déclaré le ministre du Tourisme qui ne laisse plus une marge à Ousmane Sonko.

La colère

Mame Mbaye Niang invite le leader de Pastef à assumer ses dires et venir répondre. « Il s’est caché partout pour ne pas avoir la convocation. Il doit arrêter et venir répondre. Maintenant, les Sénégalais savent qu’il ne dit pas la vérité. Il fait des recherches sur internet pour ensuite prendre la parole« , regrette-t-il.

Rappel

A l’origine de cette brouille, un rapport de l’IGE dont le maire de Ziguinchor détient épinglant l’ancien ministre de la Jeunesse d’alors pour un détournement de 29 milliards au Programme national des domaines agricoles (Prodac).

Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation, faux et usage de faux et injures par le ministre du Tourisme, qui réclame 9 milliards de F Cfa. D’ailleurs Mame Mbaye Ndiaye se dit prêt à cette confrontation et attend les preuves de Ousmane Sonko.